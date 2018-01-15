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Ольга Серябкина поделилась откровенным фото в нижнем белье, сообщив о выходе книги стихов

Сегодня, 14:35
Солистка популярной группы "Серебро" Ольга Серябкина по праву считается секс-символом российской эстрады и не устает доказывать, что заслужила этот статус.

Ольга Серябкина поделилась откровенным фото в нижнем белье, сообщив о выходе книги стихов
Не редко в своем микроблоге Ольга публикует откровенные фотографии, на которых предстает в откровенных образах, и чаще всего она запечатлена либо в бикини, либо в нижнем белье.

Ольга Серябкина поделилась откровенным фото в нижнем белье, сообщив о выходе книги стихов


На днях же исполнительница сообщила о том, что скоро выйдет ее книга стихов, при этом разместила снимок, на котором позирует в белом нижнем белье.

«Я говорила, что работаю над новым сборником стихов, но ещё ничего не выкладывала... он очень будет отличаться от первой книги, хотя свою главную идею я не буду спойлерить!!! Но может вы хотите, чтобы я выложила одно из стихотворений?» - написала под снимком Серябкина.

Почти каждая фотография Ольги набирает огромное количество просмотров, подписчики не устают восхищаться идеальной фигурой звезды.

Ольга Серябкина поделилась откровенным фото в нижнем белье, сообщив о выходе книги стихов

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Ключевые слова: Ольга Серябкина

Количество просмотров: 8 554
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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