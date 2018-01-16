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Из-за Александра Задойнова Элина Камирен надолго разлучится с дочкой

Сегодня, 08:04
Периодически между экс-супругами, Элиной Камирен и Александром Задойновым, возникают разногласия, которые они не могут разрешить.

Из-за Александра Задойнова Элина Камирен надолго разлучится с дочкой
Теперь же экс-возлюбленные не смогли договориться касательно общей дочери, которой три года. Элина скоро улетает в США минимум на месяц, но взять с собой ребенка не сможет, так как Александр не дал разрешение на выезд дочки за пределы страны.

Из-за Александра Задойнова Элина Камирен надолго разлучится с дочкой


«В конце января я улетаю в Лос-Анджелес, - делится Камирен со "СтарХитом". - Это поездка по работе. Пробуду в Америке не меньше месяца. К сожалению, по вине Задойнова, лечу я без ребенка - он просто-напросто не дал мне разрешения на вывоз Александры в Штаты. Разговор о том, что хочу показать малышке Америку, я заводила еще в прошлом году, когда летала в Нью-Йорк. Такое чувство, что если у него нет денег на Америку, никто не должен туда ехать, в том числе и ребенок - позагорать на солнышке и поплавать в океане. Какая-то элементарная зависть».

Элина признается, что Александр не видел дочь на протяжении трех месяцев, а теперь малышка должна будет еще и с мамой расстаться. По словам Камирен, поездка уже испорчена.

Из-за Александра Задойнова Элина Камирен надолго разлучится с дочкой

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Ключевые слова: Элина Камирен, Александр Задойнов

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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