Из-за Александра Задойнова Элина Камирен надолго разлучится с дочкой

Теперь же экс-возлюбленные не смогли договориться касательно общей дочери, которой три года. Элина скоро улетает в США минимум на месяц, но взять с собой ребенка не сможет, так как Александр не дал разрешение на выезд дочки за пределы страны.«В конце января я улетаю в Лос-Анджелес, - делится Камирен со "СтарХитом". - Это поездка по работе. Пробуду в Америке не меньше месяца. К сожалению, по вине Задойнова, лечу я без ребенка - он просто-напросто не дал мне разрешения на вывоз Александры в Штаты. Разговор о том, что хочу показать малышке Америку, я заводила еще в прошлом году, когда летала в Нью-Йорк. Такое чувство, что если у него нет денег на Америку, никто не должен туда ехать, в том числе и ребенок - позагорать на солнышке и поплавать в океане. Какая-то элементарная зависть».Элина признается, что Александр не видел дочь на протяжении трех месяцев, а теперь малышка должна будет еще и с мамой расстаться. По словам Камирен, поездка уже испорчена.