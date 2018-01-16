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Любовь Толкалина трогательно поздравила бывшего мужа, Егора Кончаловского

Сегодня, 08:10
Вчера, 15 января, день рождения праздновал известный режиссер Егор Кончаловский.

Любовь Толкалина трогательно поздравила бывшего мужа, Егора Кончаловского
Одной из первых решила поздравить именинника его экс-супруга, актриса Любовь Толкалина. Она опубликовала общее фото с бывшим возлюбленным и написала содержательный пост.

Любовь Толкалина трогательно поздравила бывшего мужа, Егора Кончаловского


«Ничто и никто не сдержит сегодняшний квас лопатой, потому что сегодня родился наш неизменно дорогой Егор! Все, кто вместо теплых пожеланий, слов радости и словесных доказательств истинного расположения, хочет здесь написать что-то еще, отправляйтесь это делать в другое место или отправитесь в бан, без сожаления и права на восстановление... Так что терпите. Уж простите. Или листайте скорее дальше, не оглядываясь на наш праздник! Всех же остальных приглашаю порадоваться вместе с нами и настроиться на счастливый день! Да здравствует именинник!» - говорится в сообщении Толкалиной.

По словам Любовь, она смогла расстаться с бывшим избранником в теплых отношениях. Да и дочь Маша много времени проводит с отцом, и она этому не препятствует.

Любовь Толкалина трогательно поздравила бывшего мужа, Егора Кончаловского

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Ключевые слова: Егор Кончаловский, Любовь Толкалина

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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