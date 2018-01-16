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Светлана Пермякова вспомнила о тяжелых потерях

Сегодня, 08:17
Известная актриса Светлана Пермякова стала популярной после съемок в сериале "Интерны".

Светлана Пермякова вспомнила о тяжелых потерях
Очередной выпуск программы "Судьба человека" был посвящен Пермяковой. В ходе беседы с Борисом Корчевниковым Светлана вспомнила о том времени, когда потеряла трех братьев и маму.

Светлана Пермякова вспомнила о тяжелых потерях


«Первый брат Андрюшенька ушел в два годика. Я не знала его, но для мамы с папой это было великое горе. Его убило током. У Васи, у среднего, случился второй инфаркт, хотя он был спортсменом. Когда его не стало, мне было 15 лет. Я была в поездке. Я уезжала тогда и запомнила последний его поцелуй. Вернулась, у меня апельсины были в сетке, одеколон еще купила... Меня папа встретил на вокзале, опухший весь, заявил: «Вася умер». Получается, что я приехала к похоронам: все так быстро прошло, но я стала взрослой за один день.

Светлана Пермякова вспомнила о тяжелых потерях


У Сережи тоже сердце… Тогда жара была, он что-то выпил, какой-то коктейль плохой. Ушел Сережа, и мама тоже вместе с ним ушла. Это был ее первенец, которого она безумно любила и всегда поддерживала», - сообщила актриса.

Сейчас же Светлана счастлива с отцом своей дочери Варвары, Максимом, но они не торопятся регистрировать свои отношения.

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Ключевые слова: Светлана Пермякова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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