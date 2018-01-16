Дана Борисова с жутким макияжем удивила прихожан монастыря

На днях Дана посетила Рыльский монастырь, который находится в Курской области. Она поделилась в своем микроблоге снимком, шокировав фолловеров неуместным для данной ситуации макияжем.«Всего ночь на поезде, и мне удалось поговорить с настоятелем монастыря отцом Романом, почитать молитву, поцеловать ему руку, почитать легендарную молитву #стареципполит», - написала под фотографией Борисова.По словам самой Даны, у нее сейчас непростой период в жизни, и она боится, что может снова сорваться.