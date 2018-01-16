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Дана Борисова с жутким макияжем удивила прихожан монастыря

Сегодня, 08:50
После реабилитации в клинике Таиланда, где Дана Борисова пыталась избавиться от наркотической зависимости, она старается встать на путь исправления.

Дана Борисова с жутким макияжем удивила прихожан монастыря
На днях Дана посетила Рыльский монастырь, который находится в Курской области. Она поделилась в своем микроблоге снимком, шокировав фолловеров неуместным для данной ситуации макияжем.

Дана Борисова с жутким макияжем удивила прихожан монастыря


«Всего ночь на поезде, и мне удалось поговорить с настоятелем монастыря отцом Романом, почитать молитву, поцеловать ему руку, почитать легендарную молитву #стареципполит», - написала под фотографией Борисова.

По словам самой Даны, у нее сейчас непростой период в жизни, и она боится, что может снова сорваться.

Дана Борисова с жутким макияжем удивила прихожан монастыря

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Ключевые слова: Дана Борисова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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