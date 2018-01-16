Виктория Бекхэм была раскритикована за участие в ее рекламе анорексичной модели

Недавно же Виктория представила новую линейку солнцезащитных очков и продемонстрировала фотографии из рекламной компании. Но внешность модели, которая участвует в рекламе, напугала пользователей Сети.«Я обожаю тебя, но задавая такие непомерные цены на одежду, ты могла хотя бы купить сэндвич этой бедной модели?», «Виктория, из-за таких образов, как этот, моя маленькая дочь уже считает, что ей надо есть меньше», «Бекхэм должно быть стыдно за пропаганду расстройства пищевого поведения. Даже ее дочь выглядит тяжелее ее модели. Это позор!» — написали встревоженные подписчики.Пока что никаких комментариев от самой Виктории по этому поводу не поступало, но лучше бы ей сделать новую рекламную компанию с более здоровой на вид моделью, чтобы не приводить в ярость своих фанатов.