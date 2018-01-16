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Виктория Бекхэм была раскритикована за участие в ее рекламе анорексичной модели

Сегодня, 09:28
Экс-исполнительница, дизайнер Виктория Бекхэм, появляясь в одежде из своей коллекции, не редко получает шквал критики за чрезмерную худобу.

Виктория Бекхэм была раскритикована за участие в ее рекламе анорексичной модели
Недавно же Виктория представила новую линейку солнцезащитных очков и продемонстрировала фотографии из рекламной компании. Но внешность модели, которая участвует в рекламе, напугала пользователей Сети.

Виктория Бекхэм была раскритикована за участие в ее рекламе анорексичной модели


«Я обожаю тебя, но задавая такие непомерные цены на одежду, ты могла хотя бы купить сэндвич этой бедной модели?», «Виктория, из-за таких образов, как этот, моя маленькая дочь уже считает, что ей надо есть меньше», «Бекхэм должно быть стыдно за пропаганду расстройства пищевого поведения. Даже ее дочь выглядит тяжелее ее модели. Это позор!» — написали встревоженные подписчики.

Пока что никаких комментариев от самой Виктории по этому поводу не поступало, но лучше бы ей сделать новую рекламную компанию с более здоровой на вид моделью, чтобы не приводить в ярость своих фанатов.

Виктория Бекхэм была раскритикована за участие в ее рекламе анорексичной модели

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Ключевые слова: Виктория Бекхэм

Количество просмотров: 2 600
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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