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Валерий Меладзе и Баба Яга подарили сказку «самым грустным»

Сегодня, 11:58
Оказывается, для того чтобы попасть из зимы в сказочное лето, достаточно поверить, что чудеса случаются и принять участие в конкурсе «Грущу в Дубай Хочу».

Валерий Меладзе и Баба Яга подарили сказку «самым грустным»
Именно так и поступили житель Коломны Андрей Тарсуков и семья Насыровых из Казахстана, которые рискнули в канун Нового года поучаствовать в ироническом инстаграм розыгрыше от компании Mpremiere.

Валерий Меладзе и Баба Яга подарили сказку «самым грустным»


Их фото с хештегом # грущувдубайхочу оказались самыми удачными и организатор проект «Русские сезоны в Дубае» пригласил провести их несколько дней в комфортабельных номерах отеля TRYP by Wyndham Dubai.

Валерий Меладзе и Баба Яга подарили сказку «самым грустным»


Но это было только начало. Еще одним прекрасным подарком стали экскурсии по местными достопримечательностям и знаменитому отелю Бурдж Аль Араб, известному, как «Парус». Ну, а главный приз – концерты Валерия Меладзе и Стаса Михайлова, которые оставили неизгладимое впечатление в сердцах победителей.

Валерий Меладзе и Баба Яга подарили сказку «самым грустным»


Ощущение того, что они попали в сказку, добавила уже хорошо всем известная Баба Яга – Галамартовна, с которой «Русские сезоны в Дубае» приобретают особый колорит.

Валерий Меладзе и Баба Яга подарили сказку «самым грустным»



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Ключевые слова: Русские сезоны в Дубае, Валерий Меладзе, Стас Михайлов, Галамартовна, Mpremiere

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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