Валерий Меладзе и Баба Яга подарили сказку «самым грустным»

Именно так и поступили житель Коломны Андрей Тарсуков и семья Насыровых из Казахстана, которые рискнули в канун Нового года поучаствовать в ироническом инстаграм розыгрыше от компании Mpremiere.Их фото с хештегом # грущувдубайхочу оказались самыми удачными и организатор проект «Русские сезоны в Дубае» пригласил провести их несколько дней в комфортабельных номерах отеля TRYP by Wyndham Dubai.Но это было только начало. Еще одним прекрасным подарком стали экскурсии по местными достопримечательностям и знаменитому отелю Бурдж Аль Араб, известному, как «Парус». Ну, а главный приз – концерты Валерия Меладзе и Стаса Михайлова, которые оставили неизгладимое впечатление в сердцах победителей.Ощущение того, что они попали в сказку, добавила уже хорошо всем известная Баба Яга – Галамартовна, с которой «Русские сезоны в Дубае» приобретают особый колорит.