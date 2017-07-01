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Стало известно о попытке суицида солистки The Cranberries

Сегодня, 20:40
В мировых СМИ всплывают новые факты в связи со смертью ирландской певицы Долорес О'Риордан.

Стало известно о попытке суицида солистки The Cranberries
Внезапная смерть 46-летней солистки популярной группы The Cranberries потрясла её поклонников и весь музыкальный мир в целом. Ранее сообщалось, что Долорес продолжительное время боролась с тяжелой депрессией, вызванной инцидентом в детстве - в возрасте 8 лет она подверглась насилию со стороны человека, которому доверяла. Эта детская травма, похоже, оказала сильное влияние на всю жизнь звезды.

Стало известно о попытке суицида солистки The Cranberries


Сегодня стало известно, что в 2013-м году О'Риордан пыталась покончить с собой, после обследования ей был поставлен диагноз маниакально-депрессивный психоз. В последнее же время Долорес страдала от сильных болей в спине, вызванных защемлением межпозвоночного диска. Тело певицы было обнаружено в одном из отелей Лондона, куда она прибыла для перезаписи своего главного хита "Zombie". Теперь эта песня навсегда останется только в версии 1994 года, когда она прогремела на весь мир. Полиция не называет причину смерти О'Риордан и пока считает её "необъяснимой". У Долорес осталось трое детей.

Стало известно о попытке суицида солистки The Cranberries


Стало известно о попытке суицида солистки The Cranberries

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Ключевые слова: Долорес О'Риордан

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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