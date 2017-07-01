Стало известно о попытке суицида солистки The Cranberries

Внезапная смерть 46-летней солистки популярной группы The Cranberries потрясла её поклонников и весь музыкальный мир в целом. Ранее сообщалось, что Долорес продолжительное время боролась с тяжелой депрессией, вызванной инцидентом в детстве - в возрасте 8 лет она подверглась насилию со стороны человека, которому доверяла. Эта детская травма, похоже, оказала сильное влияние на всю жизнь звезды.Сегодня стало известно, что в 2013-м году О'Риордан пыталась покончить с собой, после обследования ей был поставлен диагноз маниакально-депрессивный психоз. В последнее же время Долорес страдала от сильных болей в спине, вызванных защемлением межпозвоночного диска. Тело певицы было обнаружено в одном из отелей Лондона, куда она прибыла для перезаписи своего главного хита "Zombie". Теперь эта песня навсегда останется только в версии 1994 года, когда она прогремела на весь мир. Полиция не называет причину смерти О'Риордан и пока считает её "необъяснимой". У Долорес осталось трое детей.