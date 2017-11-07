Шэрон Стоун рассказала о сексуальных домогательствах

За свою долгую карьеру в киноиндустрии 59-летняя Стоун неоднократно сталкивалась с непристойными предложениями и иными формами сексуального насилия. На волне массовых признаний множества актрис разных возрастов можно сделать заключение о том, что проблеме насилия в Голливуде не один год, она "проросла" во множество сфер киноискусства."В кинобизнесе я уже 40 лет. Можете представить себе бизнес, в который я окунулась четыре десятилетия назад? Пришла в него из ниоткуда - из Пенсильвании. У меня не было защиты. Я повидала всякое" - призналась Шэрон. На недавней церемонии вручения кинонаград "Золотой глобус" она, как и множество других звезд, пришла в чёрном - именно так было решено поддержать жертв сексуальных домогательств.