"В кинобизнесе я уже 40 лет. Можете представить себе бизнес, в который я окунулась четыре десятилетия назад? Пришла в него из ниоткуда - из Пенсильвании. У меня не было защиты. Я повидала всякое" - призналась Шэрон. На недавней церемонии вручения кинонаград "Золотой глобус" она, как и множество других звезд, пришла в чёрном - именно так было решено поддержать жертв сексуальных домогательств.
Шэрон Стоун рассказала о сексуальных домогательствах
Сегодня, 21:09
Голливудская звезда Шэрон Стоун поведала о своём негативном опыте в самой популярной теме последнего времени.
За свою долгую карьеру в киноиндустрии 59-летняя Стоун неоднократно сталкивалась с непристойными предложениями и иными формами сексуального насилия. На волне массовых признаний множества актрис разных возрастов можно сделать заключение о том, что проблеме насилия в Голливуде не один год, она "проросла" во множество сфер киноискусства.
"В кинобизнесе я уже 40 лет. Можете представить себе бизнес, в который я окунулась четыре десятилетия назад? Пришла в него из ниоткуда - из Пенсильвании. У меня не было защиты. Я повидала всякое" - призналась Шэрон. На недавней церемонии вручения кинонаград "Золотой глобус" она, как и множество других звезд, пришла в чёрном - именно так было решено поддержать жертв сексуальных домогательств.
"В кинобизнесе я уже 40 лет. Можете представить себе бизнес, в который я окунулась четыре десятилетия назад? Пришла в него из ниоткуда - из Пенсильвании. У меня не было защиты. Я повидала всякое" - призналась Шэрон. На недавней церемонии вручения кинонаград "Золотой глобус" она, как и множество других звезд, пришла в чёрном - именно так было решено поддержать жертв сексуальных домогательств.
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Ключевые слова: Шэрон Стоун
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com, daily mail, the sun
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Автор фото: vk.com, daily mail, the sun
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Шэрон Стоун рассказала о сексуальных домогательствах Голливудская звезда Шэрон Стоун поведала о своём негативном опыте в самой популярной теме последнего времени.
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