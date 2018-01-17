Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

У бывшей избранницы Мела Гибсона обнаружили онкологию

Сегодня, 08:18
Оксана Григорьева до сих пор пытается добиться от отца своей дочери, знаменитого актера Мела Гибсона, увеличения суммы для содержания девочки.

У бывшей избранницы Мела Гибсона обнаружили онкологию
Недавно же стало известно о том, что 47-летней Оксане поставили страшный диагноз, аденому гипофиза. Теперь же она вынуждена будет лечь под нож хирурга, чтобы удалить опухоль, причем операция не дешево стоит.

У бывшей избранницы Мела Гибсона обнаружили онкологию


По словам самой Григорьевой, ее нынешнее состояние связано с тем, что на протяжении многих лет она испытывает жуткий стресс в связи со всей ситуации с экс-возлюбленным. Сам Мел Гибсон пока никак не отреагировал на такое заявление бывшей избранницы.

У бывшей избранницы Мела Гибсона обнаружили онкологию

← Ксения Собчак не может долго находить... Ким Кардашьян стала многодетной мамой →

Ключевые слова: Мел Гибсон, Оксана Григорьева

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Юрий Николаев продолжал верить, что сможет побороть онкологию
У Екатерины Архаровой диагностировали опухоль мозга
Мел Гибсон стал отцом девятого ребенка
26-летняя возлюбленная Мела Гибсона подарит ему девятого ребенка
Самое популярное за неделю
Комментарии

Естественность Ирины Шейк приводит в восторг ее фанатов Знаменитая модель Ирина Шейк активно ведет свой микроблог в Инстаграм, публикуя снимки из повседневной жизни.
Поклонники поражены удивительным сходством дочери Александра Малинина со знаменитым отцом У популярного певца Александра Малинина от третьей супруги Эммы подрастают двойняшки, сын Фрол и дочь Устинья.
Юлия Беретта и Андрей Губин снова поссорились Тринадцать лет назад экс-участница группы "Стрелки" Юлия Беретта начала сотрудничать с Андреем Губиным.
Старшая дочь Веры Брежневой переехала заграницу Популярная певица Вера Брежнева является мамой двух очаровательных дочерей.
Ядвига Поплавская пострадала в ДТП Белорусская певица Ядвига Поплавская накануне пострадала в результате дорожного происшествия.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.