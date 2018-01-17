У бывшей избранницы Мела Гибсона обнаружили онкологию

Недавно же стало известно о том, что 47-летней Оксане поставили страшный диагноз, аденому гипофиза. Теперь же она вынуждена будет лечь под нож хирурга, чтобы удалить опухоль, причем операция не дешево стоит.По словам самой Григорьевой, ее нынешнее состояние связано с тем, что на протяжении многих лет она испытывает жуткий стресс в связи со всей ситуации с экс-возлюбленным. Сам Мел Гибсон пока никак не отреагировал на такое заявление бывшей избранницы.