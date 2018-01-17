По словам самой Григорьевой, ее нынешнее состояние связано с тем, что на протяжении многих лет она испытывает жуткий стресс в связи со всей ситуации с экс-возлюбленным. Сам Мел Гибсон пока никак не отреагировал на такое заявление бывшей избранницы.
У бывшей избранницы Мела Гибсона обнаружили онкологию
Сегодня, 08:18
Оксана Григорьева до сих пор пытается добиться от отца своей дочери, знаменитого актера Мела Гибсона, увеличения суммы для содержания девочки.
Недавно же стало известно о том, что 47-летней Оксане поставили страшный диагноз, аденому гипофиза. Теперь же она вынуждена будет лечь под нож хирурга, чтобы удалить опухоль, причем операция не дешево стоит.
По словам самой Григорьевой, ее нынешнее состояние связано с тем, что на протяжении многих лет она испытывает жуткий стресс в связи со всей ситуации с экс-возлюбленным. Сам Мел Гибсон пока никак не отреагировал на такое заявление бывшей избранницы.
По словам самой Григорьевой, ее нынешнее состояние связано с тем, что на протяжении многих лет она испытывает жуткий стресс в связи со всей ситуации с экс-возлюбленным. Сам Мел Гибсон пока никак не отреагировал на такое заявление бывшей избранницы.
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Ключевые слова: Мел Гибсон, Оксана Григорьева
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Соцсети
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Автор фото: Instagram, Соцсети
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