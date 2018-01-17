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Ким Кардашьян стала многодетной мамой

Сегодня, 08:24
Накануне западные таблоиды сообщили о долгожданном прибавлении в семье Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста.

Ким Кардашьян стала многодетной мамой
Супруги стали в третий раз родителями. Ребенка выносила суррогатная мама, так как Ким запретили рожать в третий раз. Молодые родители сами поделились своей радостью с подписчиками.

Ким Кардашьян стала многодетной мамой


«Канье и я рады объявить, что родилась наша здоровая и красивая девочка. Мы невероятно благодарны нашей суррогатной маме, которая смогла осуществить наши мечты и сделала такой огромный подарок. Благодарим докторов и медсестер за их профессиональный уход. Норт и Сейнт особенно взволнованы перед появлением их сестренки», - рассказала Кардашьян.

Канье мечтал о третьем ребенке, но из-за медицинских показаний, да и нежелания самой Ким еще раз выносить муки беременности, они остановили свой выбор на суррогатной маме.

Ким Кардашьян стала многодетной мамой

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Канье Уэст

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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