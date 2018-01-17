Ким Кардашьян стала многодетной мамой

Супруги стали в третий раз родителями. Ребенка выносила суррогатная мама, так как Ким запретили рожать в третий раз. Молодые родители сами поделились своей радостью с подписчиками.«Канье и я рады объявить, что родилась наша здоровая и красивая девочка. Мы невероятно благодарны нашей суррогатной маме, которая смогла осуществить наши мечты и сделала такой огромный подарок. Благодарим докторов и медсестер за их профессиональный уход. Норт и Сейнт особенно взволнованы перед появлением их сестренки», - рассказала Кардашьян.Канье мечтал о третьем ребенке, но из-за медицинских показаний, да и нежелания самой Ким еще раз выносить муки беременности, они остановили свой выбор на суррогатной маме.