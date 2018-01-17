Дана Борисова пытается добиться законных встреч с дочерью

В настоящее время дочка пары Полина проживает с отцом, и Максим не хочет, чтобы Полина часто виделась с мамой. Теперь же Дана решила изменить свои требования касательно встреч с дочерью.«Мы ранее просили три дня в неделю, теперь попросили два, на выходные с ночевкой. Но нас не слышат. Последнее предложение, которое было с их стороны: два раза в месяц по часу в его присутствии. Дорогомиловский суд будет дальше рассматривать мои требования. Я же не лишена родительских прав», - делится Борисова в интервью "СтарХиту".Стоит отметить, что ситуация усложнилась после сообщения месяц назад о попытке самоубийства Даны, когда она приняла большую дозу таблеток, не сумев справиться с сильной болью в горле.