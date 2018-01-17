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Юлия Беретта и Андрей Губин снова поссорились

Сегодня, 08:54
Тринадцать лет назад экс-участница группы "Стрелки" Юлия Беретта начала сотрудничать с Андреем Губиным.

Юлия Беретта и Андрей Губин снова поссорились
Исполнитель стал автором песен Юлии, а также саунд-продюсером. В 2011 году Беретта вышла замуж и взяла паузу в работе с Губиным. Недавно же вновь обратилась к нему, но так и не получила обещанной песни.

Юлия Беретта и Андрей Губин снова поссорились


«Сейчас я нахожусь в процессе подготовки музыкального сюрприза, а именно песни, которую написала этим летом. Это было в Сочи — я прилетела к Губину, чтобы обсудить творческие планы. Андрей специально пригласил меня к себе, чтобы я ни на что не отвлекалась. Не секрет, что он очень эгоистичный и любит, когда ему уделяют много внимания. И я старалась дать ему это. Но на сегодняшний день он так и не написал мне песню. Вдобавок мы снова немного поссорились», - сообщила певица.

Стоит отметить, что в Сети не раз появлялись слухи о романе между Береттой и Губиным, но долгое время они опровергали данный слух, лишь спустя несколько лет признавшись, что между ними было что-то большее, чем просто дружба.

Юлия Беретта и Андрей Губин снова поссорились

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Ключевые слова: Юлия Беретта, Андрей Губин

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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