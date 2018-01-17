Недавно же в Сети появились снимки Милы с дочерью во время прогулки. Трехлетняя Уайетт восхитила поклонников пары своей красотой. Актриса не стала прятать дочку, но сама предпочла скрыть лицо за солнцезащитными очками.
Дочь Милы Кунис и Эштона Катчера восхитила своей красотой
Сегодня, 10:09
Дочь знаменитой пары Милы Кунис и Эштона Катчера Уайетт родилась в 2014 году.
Молодые родители долгое время оберегали дочь от внимания общественности. Но вот рождение второго ребенка все изменило. После появления на свет Димитрия супруги стали чаще выходить в свет с детьми, причем нисколько не беспокоились о том, что папарацци могут заснять малышей.
Недавно же в Сети появились снимки Милы с дочерью во время прогулки. Трехлетняя Уайетт восхитила поклонников пары своей красотой. Актриса не стала прятать дочку, но сама предпочла скрыть лицо за солнцезащитными очками.
Недавно же в Сети появились снимки Милы с дочерью во время прогулки. Трехлетняя Уайетт восхитила поклонников пары своей красотой. Актриса не стала прятать дочку, но сама предпочла скрыть лицо за солнцезащитными очками.
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Ключевые слова: Мила Кунис, Эштон Катчер
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Количество просмотров: 3 484
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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