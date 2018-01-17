Дочь Милы Кунис и Эштона Катчера восхитила своей красотой

Молодые родители долгое время оберегали дочь от внимания общественности. Но вот рождение второго ребенка все изменило. После появления на свет Димитрия супруги стали чаще выходить в свет с детьми, причем нисколько не беспокоились о том, что папарацци могут заснять малышей.Недавно же в Сети появились снимки Милы с дочерью во время прогулки. Трехлетняя Уайетт восхитила поклонников пары своей красотой. Актриса не стала прятать дочку, но сама предпочла скрыть лицо за солнцезащитными очками.