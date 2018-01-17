Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дочь Милы Кунис и Эштона Катчера восхитила своей красотой

Сегодня, 10:09
Дочь знаменитой пары Милы Кунис и Эштона Катчера Уайетт родилась в 2014 году.

Дочь Милы Кунис и Эштона Катчера восхитила своей красотой
Молодые родители долгое время оберегали дочь от внимания общественности. Но вот рождение второго ребенка все изменило. После появления на свет Димитрия супруги стали чаще выходить в свет с детьми, причем нисколько не беспокоились о том, что папарацци могут заснять малышей.

Дочь Милы Кунис и Эштона Катчера восхитила своей красотой


Недавно же в Сети появились снимки Милы с дочерью во время прогулки. Трехлетняя Уайетт восхитила поклонников пары своей красотой. Актриса не стала прятать дочку, но сама предпочла скрыть лицо за солнцезащитными очками.

Дочь Милы Кунис и Эштона Катчера восхитила своей красотой

← Леди Гага примерила дерзкий образ, над... Ален Делон готов к смерти →

Ключевые слова: Мила Кунис, Эштон Катчер

Количество просмотров: 3 484
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Фанаты переживают из-за изможденного внешнего вида Милы Кунис
Поклонники умилились семейным снимком Милы Кунис и Эштона Кутчера
Наследница Милы Кунис и Эштона Кутчера знает три языка
Мила Кунис не собиралась выходить замуж за Эштона Катчера
Самое популярное за неделю
Комментарии

Виктория Бекхэм поразила поклонников откровенной фотосессией Дизайнер Виктория Бекхэм предстала в полуобнаженном образе на обложке глянца.
Поклонники встревожены здоровьем похудевшей Алены Шишковой Алена Шишкова может похвастаться идеальной фигурой, которую не устает демонстрировать на новых фотографиях, появляясь в открытых нарядах либо купальниках.
Кендал Дженнер рассталась со своим избранником Несколько дней назад Кендал Дженнер вышла на подиум на Неделе моды в Милане, так что с модельной карьерой у нее все в порядке, а вот в личной жизни не совсем так.
Мама Тимати поведала о непростом характере внучки Трехлетняя дочь популярного рэпера и бизнесмена Тимати и его экс-возлюбленной Алены Шишковой практически все свое время проводит с бабушкой, мамой исполнителя, Симоной Юнусовой.
Ален Делон готов к смерти Знаменитый французский актер Ален Делон в последнее время редко общается с журналистами, но в честь 60-летия своей актерской карьеры дал откровенное интервью.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.