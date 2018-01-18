Анастасия Волочкова высказалась о своем новом возлюбленном

Все сошлись во мнении, что это новый бойфренд Анастасии. Она же недавно решила раскрыть правду и рассказала, что просто подшутила над пользователями Сети, а с этим мужчиной они просто хорошие друзья.«На самом деле Михаил – мой хороший знакомый. Мы с ним просто пошутили над завистливыми людьми, над безумными комментаторами, пишущими гадости уважаемым людям. Меня часто донимают вопросами, почему я одна... Некоторые пытаются куражиться над этим. Как только я показываю, что не одна и любима мужчинами, тоже появляется армия завистливых и недовольных», – поделилась с журналистами Волочкова.Напомним, что на одной из фотографий мужчина проводил Анастасию в аэропорт и вручил ей шикарный букет. Все таки умеет балерина сделать так, чтобы все о ней говорили.