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Анастасия Волочкова высказалась о своем новом возлюбленном

Сегодня, 08:19
С начала этого года балерина Анастасия Волочкова начала активно публиковать снимки, на которых запечатлена в компании таинственного незнакомца.

Анастасия Волочкова высказалась о своем новом возлюбленном
Все сошлись во мнении, что это новый бойфренд Анастасии. Она же недавно решила раскрыть правду и рассказала, что просто подшутила над пользователями Сети, а с этим мужчиной они просто хорошие друзья.

Анастасия Волочкова высказалась о своем новом возлюбленном


«На самом деле Михаил – мой хороший знакомый. Мы с ним просто пошутили над завистливыми людьми, над безумными комментаторами, пишущими гадости уважаемым людям. Меня часто донимают вопросами, почему я одна... Некоторые пытаются куражиться над этим. Как только я показываю, что не одна и любима мужчинами, тоже появляется армия завистливых и недовольных», – поделилась с журналистами Волочкова.

Напомним, что на одной из фотографий мужчина проводил Анастасию в аэропорт и вручил ей шикарный букет. Все таки умеет балерина сделать так, чтобы все о ней говорили.

Анастасия Волочкова высказалась о своем новом возлюбленном

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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