Беременная бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной попала в больницу с осложнениями

Недавно же девушка сообщила о том, что ее госпитализировали с осложнениями. Фрейя Зильбер подробно рассказала подписчикам, что же с ней случилось и попросила не волноваться.«А мы внезапно в роддоме. Прямиком с УЗИ поехали, такие дела. По УЗИ все хорошо, сын на 27,5 недель, хотя по акушерскому сроку 26,5. Большой мой мальчик, а весит уже приблизительно 1,1 кг. Из-за двух УЗИ он взбодрился, стучит по ребрам. Почему больница? Ну, проблема тут в маме. У меня внезапно короткая шейка матки, а вот от чего она укоротилась - загадка. Наверное, было слишком много физической активности. Поставят пессарий (специальное устройство для фиксации органов. - прим.), поваляюсь, покопаюсь... Еще вес почему-то упал почти на 1,5 кг. Надеюсь, все придет в норму, и мы минуем все плохие последствия. Рано нам еще, надо до конца апреля посидеть», - рассказала Фрейя.Стоит отметить, что осенью прошлого года девушка написала заявление в полицию на своего тогда еще бойфренда, заявив о побоях, когда она была уже в положении.