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Беременная бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной попала в больницу с осложнениями

Сегодня, 08:39
В настоящее время бывшая избранница сына популярной актрисы Марии Шукшиной находится на 26-й неделе беременности, у нее родится сын.

Беременная бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной попала в больницу с осложнениями
Недавно же девушка сообщила о том, что ее госпитализировали с осложнениями. Фрейя Зильбер подробно рассказала подписчикам, что же с ней случилось и попросила не волноваться.

Беременная бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной попала в больницу с осложнениями


«А мы внезапно в роддоме. Прямиком с УЗИ поехали, такие дела. По УЗИ все хорошо, сын на 27,5 недель, хотя по акушерскому сроку 26,5. Большой мой мальчик, а весит уже приблизительно 1,1 кг. Из-за двух УЗИ он взбодрился, стучит по ребрам. Почему больница? Ну, проблема тут в маме. У меня внезапно короткая шейка матки, а вот от чего она укоротилась - загадка. Наверное, было слишком много физической активности. Поставят пессарий (специальное устройство для фиксации органов. - прим.), поваляюсь, покопаюсь... Еще вес почему-то упал почти на 1,5 кг. Надеюсь, все придет в норму, и мы минуем все плохие последствия. Рано нам еще, надо до конца апреля посидеть», - рассказала Фрейя.

Стоит отметить, что осенью прошлого года девушка написала заявление в полицию на своего тогда еще бойфренда, заявив о побоях, когда она была уже в положении.

Беременная бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной попала в больницу с осложнениями

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Ключевые слова: Мария Шукшина

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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