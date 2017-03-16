Джейн Фонда перенесла тяжёлую операцию на лице

Нестареющая актриса продолжает заряжать всех своим оптимизмом, несмотря на довольно тяжёлую операцию, которую ей пришлось пережить. Фонде удалили раковую опухоль на нижней губе, из-за чего она появилась на одном из телешоу с пластырем на лице."Хочу объяснить, почему на моей губе пластырь. У меня была раковая опухоль. Я думала, что к моей встрече с вами все пройдет и я смогу его снять. Все в порядке. Обычно я так, конечно, не хожу" - поделилась звезда.Это не первая борьба с раком в жизни Джейн - восемь лет назад ей удалили опухоль груди. И тогда, и сейчас, актриса признается, что не боится смерти и эти серьезные заболевания были для неё хорошим тестом. "Я стала одной из миллионов женщин, которые прошли через такие же испытания" - рассказала Фонда.