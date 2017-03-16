Джейн Фонда перенесла тяжёлую операцию на лице

"Хочу объяснить, почему на моей губе пластырь. У меня была раковая опухоль. Я думала, что к моей встрече с вами все пройдет и я смогу его снять. Все в порядке. Обычно я так, конечно, не хожу" - поделилась звезда.
Это не первая борьба с раком в жизни Джейн - восемь лет назад ей удалили опухоль груди. И тогда, и сейчас, актриса признается, что не боится смерти и эти серьезные заболевания были для неё хорошим тестом. "Я стала одной из миллионов женщин, которые прошли через такие же испытания" - рассказала Фонда.