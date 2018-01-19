Меган Маркл поняла, что жизнь в королевской семье трудна

Теперь же Меган придется отказаться от актерской карьеры и посвятить себя благотворительности. По сведениям инсайдера, Меган не нравится жизнь в королеской семье.«На нее сильно давят родственники со стороны жениха. Помимо этого, она не ожидала, что к ее персоне будет так много внимания. Ее новая жизнь оказалась не такой, как она представляла. Она только сейчас начала осознавать, что связывает себя не только с любимым мужчиной, но и с определенными правилами и законами, которым он следует. Она не жалеет, что согласилась выйти за Гарри, но теперь понимает, что ее жизнь больше не будет легкой», — сообщил источник.Стоит отметить, что долгожданная свадьба состоится 19 мая, которую с нетерпением ждет весь мир.