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Анна Седокова удивила своей дурной привычкой

Сегодня, 08:43
На новогодние праздники популярная певица Анна Седокова отправилась на побережье, где восстанавливает силы и наслаждается жарким солнцем.

Анна Седокова удивила своей дурной привычкой
Исполнительница активно ведет свой микроблог, в котором часто делится с подписчиками своими мыслями. Недавно же Анна рассказала о своей зависимости от телефона, перед экраном которого может проводить много времени.

Анна Седокова удивила своей дурной привычкой


«Неужели начался наш рабочий год и это тот самый понедельник, после праздников, в котором мы все пообещали себе стать лучше? Вот он и настал. Прежде всего, я хочу избавиться от этой дурацкой привычки — вечно быть на связи и с телефоном. Я ненавижу эту штуковину, хотя понимаю, что завишу от неё. Ведь благодаря ей мне ставят баллы, оценивают меня. Вот она хорошо вышла или ужасно, а ещё я узнаю столько не нужной информации.

Анна Седокова удивила своей дурной привычкой


Зачем я читаю столько новостей. Ведь мой мозг становится мусорным баком. Ведь не нужно мне все это. Точно не нужно. Мне нужны восходы, нужно укротить своё эго, нужно жить в настоящем и отпускать все плохое. А может и понять наконец-то, что не плохое оно и вовсе, а просто не твоё. Робин Шарма писал, что самое сильное обещание — данное публично. Я обещаю вам, что сегодня, в свой новый день не буду тратить эту бесценную жизнь на мишуру», — делится Седокова.

Напомним, что недавно все обсуждали располневшую фигуру звезды, но сама Анна признается, что смогла принять свое тело.

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Ключевые слова: Анна Седокова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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