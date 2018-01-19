Анна Седокова удивила своей дурной привычкой

Исполнительница активно ведет свой микроблог, в котором часто делится с подписчиками своими мыслями. Недавно же Анна рассказала о своей зависимости от телефона, перед экраном которого может проводить много времени.«Неужели начался наш рабочий год и это тот самый понедельник, после праздников, в котором мы все пообещали себе стать лучше? Вот он и настал. Прежде всего, я хочу избавиться от этой дурацкой привычки — вечно быть на связи и с телефоном. Я ненавижу эту штуковину, хотя понимаю, что завишу от неё. Ведь благодаря ей мне ставят баллы, оценивают меня. Вот она хорошо вышла или ужасно, а ещё я узнаю столько не нужной информации.Зачем я читаю столько новостей. Ведь мой мозг становится мусорным баком. Ведь не нужно мне все это. Точно не нужно. Мне нужны восходы, нужно укротить своё эго, нужно жить в настоящем и отпускать все плохое. А может и понять наконец-то, что не плохое оно и вовсе, а просто не твоё. Робин Шарма писал, что самое сильное обещание — данное публично. Я обещаю вам, что сегодня, в свой новый день не буду тратить эту бесценную жизнь на мишуру», — делится Седокова.Напомним, что недавно все обсуждали располневшую фигуру звезды, но сама Анна признается, что смогла принять свое тело.