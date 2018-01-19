Лили-Роуз Депп обнажилась в новой фотосессии

Лили-Роуз Депп в свои 18 лет не боится выставлять себя напоказ, показывая провокационные снимки.

Девушка активно участвует в откровенных фотосессиях или вовсе размещает снимки с обнаженными частями тела. Недавно же в Сети появились первые фотографии с новой фотосъемки.На них Лили-Роуз запечатлена топлес, прикрывая груди рукой. На снимке воссоздан образ ее знаменитой мамы, Ванессы Паради. Поклонники положительно оценили внешний вид девушки, заметив, что несмотря на откровенность, снимки получились очень естественными.