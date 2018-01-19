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Лили-Роуз Депп обнажилась в новой фотосессии

Сегодня, 09:03
Лили-Роуз Депп в свои 18 лет не боится выставлять себя напоказ, показывая провокационные снимки.

Лили-Роуз Депп обнажилась в новой фотосессии
Девушка активно участвует в откровенных фотосессиях или вовсе размещает снимки с обнаженными частями тела. Недавно же в Сети появились первые фотографии с новой фотосъемки.

Лили-Роуз Депп обнажилась в новой фотосессии


На них Лили-Роуз запечатлена топлес, прикрывая груди рукой. На снимке воссоздан образ ее знаменитой мамы, Ванессы Паради. Поклонники положительно оценили внешний вид девушки, заметив, что несмотря на откровенность, снимки получились очень естественными.

Лили-Роуз Депп обнажилась в новой фотосессии

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Ключевые слова: Лили-Роуз Депп

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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