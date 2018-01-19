На них Лили-Роуз запечатлена топлес, прикрывая груди рукой. На снимке воссоздан образ ее знаменитой мамы, Ванессы Паради. Поклонники положительно оценили внешний вид девушки, заметив, что несмотря на откровенность, снимки получились очень естественными.
Лили-Роуз Депп обнажилась в новой фотосессии
Сегодня, 09:03
Лили-Роуз Депп в свои 18 лет не боится выставлять себя напоказ, показывая провокационные снимки.
Девушка активно участвует в откровенных фотосессиях или вовсе размещает снимки с обнаженными частями тела. Недавно же в Сети появились первые фотографии с новой фотосъемки.
На них Лили-Роуз запечатлена топлес, прикрывая груди рукой. На снимке воссоздан образ ее знаменитой мамы, Ванессы Паради. Поклонники положительно оценили внешний вид девушки, заметив, что несмотря на откровенность, снимки получились очень естественными.
На них Лили-Роуз запечатлена топлес, прикрывая груди рукой. На снимке воссоздан образ ее знаменитой мамы, Ванессы Паради. Поклонники положительно оценили внешний вид девушки, заметив, что несмотря на откровенность, снимки получились очень естественными.
← Кристину Агилеру заподозрили в интере... Эмин разместил редкий снимок с избран... →
Ключевые слова: Лили-Роуз Депп
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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