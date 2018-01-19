Марина Африкантова поставила точку в отношениях с бойфрендом

Роман признается, что для него такое решение Марины оказалось полной неожиданностью. Он предполагает, что все это из-за того, что он отказался становиться отцом в 2018 году.«Марина в Старый Новый год со свечкой в руке призналась, что очень хочет детей от меня в 2018 году. Хорошо, я ответил, что я пока не готов, так как нет фундамента, и к этому вопросу я не хочу подходить безответственно. Мне не понравилось, что она об этом сказала не мне наедине, а при всех ребятах.Как оказалось, мы расстались потому, что она открыла мне душу, как никому другому, сказав, что хочет от меня детей, а я, получается, своей агрессией плюнул ей в душу. Еще одна причина — я ее не чувствую как мужчина, не поддерживаю», — поделился в интервью Роман.Напомним, что с молодым человеком Марина начала встречаться после болезненного расставания с Андреем Чуевым, с которым отказалась покидать проект.