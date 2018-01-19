Ольга Бузова в неприличной позе была жестко раскритикована

В настоящее время телеведущая и певица Ольга Бузова находится на отдыхе, откуда делится горячими снимками в бикини.

Недавняя же фотография Ольги возмутила пользователей Сети. На ней Бузова сидит спиной к камере в откровенном наряде, в вызывающей позе. Поклонники раскритиковали Ольгу, заявив, что ее поведение становится совершенно недопустимым.«Я хочу знать какой ты на вкус», - написала под фотографией Бузова.Напомним, что в последние дни в Сети активно обсуждают отдых телеведущей с Тимуром Батрутдиновым. Звезды интригуют фанатов совместными фотографиями.