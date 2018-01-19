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Ольга Бузова в неприличной позе была жестко раскритикована

Сегодня, 11:04
В настоящее время телеведущая и певица Ольга Бузова находится на отдыхе, откуда делится горячими снимками в бикини.

Ольга Бузова в неприличной позе была жестко раскритикована
Недавняя же фотография Ольги возмутила пользователей Сети. На ней Бузова сидит спиной к камере в откровенном наряде, в вызывающей позе. Поклонники раскритиковали Ольгу, заявив, что ее поведение становится совершенно недопустимым.

Ольга Бузова в неприличной позе была жестко раскритикована


«Я хочу знать какой ты на вкус», - написала под фотографией Бузова.

Напомним, что в последние дни в Сети активно обсуждают отдых телеведущей с Тимуром Батрутдиновым. Звезды интригуют фанатов совместными фотографиями.

Ольга Бузова в неприличной позе была жестко раскритикована

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 6 071
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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