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Натали Соболева покорила Playboy Южной Африки

Вчера, 23:07
Недавно русская красавица Натали Соболева появилась на страницах легендарного мужского журнала Playboy в Южной Африке.

Натали Соболева покорила Playboy Южной Африки
Однако обычная съемка обернулась для Наталии неожиданной историей, достойной женского романа.

Натали Соболева покорила Playboy Южной Африки


Напомним, что соблазнительные фотографии Натали уже не раз украшали собой страницы известных мужских изданий, таких как FHM, Maxim и GQ. И хотя в данное время Натали активно занимается бизнесом и общественной деятельностью, а модельные съемки воспринимает, как хобби и развлечение, после выпуска скандального календаря с признанием в любви президенту Путину, предложения от мужских журналов поступают все чаще и чаще.

Натали Соболева покорила Playboy Южной Африки


Первым сюрпризом недавней съемки стал удивительно высокий гонорар, в 10 раз превосходящий определенный журналом изначально. Выяснилось, что это личная инициатива местного миллиардера, который подобным образом пожелал своё восхищение и чувства к русской красавице. Но после того, как Натали отказалась принять приглашение поклонника приехать на шикарную виллу, чувства африканского олигарха обернулись угрозами и девушке пришлось срочно нанимать охрану.

Натали Соболева покорила Playboy Южной Африки


В итоге все закончилось благополучно: влюбленный одумался и выразил Натали ещё большее восхищение и уважение не только её красотой, но и личностью.

Натали Соболева покорила Playboy Южной Африки


«Принимать мужское восхищение и подарки – естественно и всегда оправданно для женской природы, - убеждена Натали, - а демонстрировать свою щедрость и лучшие качества естественная потребность истинного мужчины. Однако, это не означает, что любовь возможна, как товарно-денежные отношения, и женщины, которые допускают это обесценивают себя и не получают истинного счастья и любви в отношениях с мужчиной. Любовь – это всегда выбор души и, если мужчина готов бороться за сердце женщины, используя не только материальные возможности, а проявляя настойчивость, характер и бескорыстие, значит, он по-настоящему смел и достоин!».

Натали Соболева покорила Playboy Южной Африки


Натали Соболева – российская фотомодель, организатор детских конкурсов красоты и талантов, победительница международных конкурсов красоты и обладательница различных титулов.

Натали Соболева покорила Playboy Южной Африки


Натали закончила факультет международных отношений Рязанского Педагогического университета, имеет степень MBA - антикризисный менеджмент, активно занимается общественной деятельностью и совмещает несколько руководящих должностей: региональный директор конкурса красоты «Миссис Великая Русь», президент фонда продвижения IT-технологий в России «Крылья мира», президент регионального отделения федерации профессионального бокса и президент регионального отделения федерации смешанных единоборств. В свободное время девушка занимается верховой ездой, любит читать.

Натали Соболева покорила Playboy Южной Африки


В настоящий момент сердце красавицы свободно.

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Ключевые слова: Натали Соболева

Количество просмотров: 9 737
Автор: Mysha

Автор фото: Playboy

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Натали Соболева покорила Playboy Южной Африки Недавно русская красавица Натали Соболева появилась на страницах легендарного мужского журнала Playboy в Южной Африке.
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