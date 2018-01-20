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Сергей Лазарев с сыном делится фотографиями с отдыха из США

Сегодня, 14:03
Долгое время никто и не догадывался о том, что у популярного певца Сергея Лазарева подрастает сын Никита.

Сергей Лазарев с сыном делится фотографиями с отдыха из США
Даже после того, как исполнитель рассказал всем о том, что стал отцом, он не показывал лицо сына. А теперь же Сергей активно делится с поклонниками фотографиями с отдыха и рассказывает, что посещает вместе с сыном в США.

Сергей Лазарев с сыном делится фотографиями с отдыха из США


«Одно из самых ярких впечатлений от посещения Miami Zoo - кормление жирафов!! Мы в восторге... Никитка уже бывал в прошлом году здесь, но только сейчас осознанно называл и запоминал всех животных, с игрушечными копиями которых играется дома... В Майамском зоопарке животные живут не в вольерах, а на специально огражденных для каждого вида территориях. Достаточно больших и просторных», — сообщил Лазарев.

Лишь недавно Сергей решился показать общественности лицо сына, опубликовав его снимок, поклонники были в восторге от маленького Никиты.

Сергей Лазарев с сыном делится фотографиями с отдыха из США

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Ключевые слова: Сергей Лазарев

Количество просмотров: 3 926
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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