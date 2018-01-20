Сергей Лазарев с сыном делится фотографиями с отдыха из США

Даже после того, как исполнитель рассказал всем о том, что стал отцом, он не показывал лицо сына. А теперь же Сергей активно делится с поклонниками фотографиями с отдыха и рассказывает, что посещает вместе с сыном в США.«Одно из самых ярких впечатлений от посещения Miami Zoo - кормление жирафов!! Мы в восторге... Никитка уже бывал в прошлом году здесь, но только сейчас осознанно называл и запоминал всех животных, с игрушечными копиями которых играется дома... В Майамском зоопарке животные живут не в вольерах, а на специально огражденных для каждого вида территориях. Достаточно больших и просторных», — сообщил Лазарев.Лишь недавно Сергей решился показать общественности лицо сына, опубликовав его снимок, поклонники были в восторге от маленького Никиты.