Кейтлин Дженнер отрицательно высказалась о беременности Кайли

На днях западные таблоиды сообщили о том, что интересное положение Кайли Дженнер не обрадовало ее отца, который два года назад стал женщиной.

Кейтлин Дженнер не долюбливает бойфренда Кайли и негативно высказывается о нем. Впервые услышав о беременности Кайли, Кейтлин была огорчена.«Кейтлин Дженнер сначала не была счастлива, когда услышала о том, что Кайли станет мамой», - поведал источник.По мнению Кейтлин, Кайли еще рано становиться матерью. Да и сама девушка планировала беременность где-то к 27 годам, но не в 20-летнем возрасте.