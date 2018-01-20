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Кейтлин Дженнер отрицательно высказалась о беременности Кайли

Сегодня, 14:18
На днях западные таблоиды сообщили о том, что интересное положение Кайли Дженнер не обрадовало ее отца, который два года назад стал женщиной.

Кейтлин Дженнер отрицательно высказалась о беременности Кайли
Кейтлин Дженнер не долюбливает бойфренда Кайли и негативно высказывается о нем. Впервые услышав о беременности Кайли, Кейтлин была огорчена.
«Кейтлин Дженнер сначала не была счастлива, когда услышала о том, что Кайли станет мамой», - поведал источник.

Кейтлин Дженнер отрицательно высказалась о беременности Кайли


По мнению Кейтлин, Кайли еще рано становиться матерью. Да и сама девушка планировала беременность где-то к 27 годам, но не в 20-летнем возрасте.

Кейтлин Дженнер отрицательно высказалась о беременности Кайли

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Ключевые слова: Кайли Дженнер, Кейтлин Дженнер

Количество просмотров: 3 367
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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