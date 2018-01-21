Илья Глинников прокомментировал свое расставание с Екатериной Никулиной

Недавно же поклонники были шокированы, узнав о расставании пары, эту новость сообщила Екатерина. Илья лишь на днях прокомментировал данную ситуацию, хотя раньше отказывался что-либо говорить.«Давайте простим тех, кого прощать не хочется. Будем терпеть даже тогда, когда силы на исходе. Дорогая Катя, прочитал твое интервью и вспомнил, как мы вместе гранат чистили. Как в очках и банданах на девятое мая смотрели салют на моей любимой крыше. Как мы шли вперед под пристальным вниманием телекамер и становились сильнее.Хочу пожелать тебе найти себя и найти счастье. Шоу должно продолжаться»», - оставил пост Илья в своем микроблоге.Напомним, что влюбленные были помолвлены и даже готовились к свадьбе, но не смогли решить возникшие проблемы.