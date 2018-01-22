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Элина Мазур раскрыла правду о том, как зарождался заговор против Армена Джигарханяна

Сегодня, 08:46
Развод известного актера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской состоялся еще осенью прошлого года, но экс-супруги до сих пор выясняют отношения.

Элина Мазур раскрыла правду о том, как зарождался заговор против Армена Джигарханяна
Теперь же экс-представитель Виталины Элина Мазур решила раскрыть всю правду о том, как они с бывшей женой Джигарханяна составляли заговор против него.

Элина Мазур раскрыла правду о том, как зарождался заговор против Армена Джигарханяна


«У нас родилась идея сообщить о беременности Виталины. А поскольку она порой делала очень странные вещи и давала несвязные комментарии, я решила куда-нибудь ее отправить. В результате, Виталина уехала в Грузию, и мы распространили новость, что она там лежит на сохранении. Однако она решила вернуться в Россию без моего ведома. И вот мне уже кто-то сообщает, что Виталина якобы находится в Санкт-Петербурге и собирается делать аборт. Я, конечно, была в шоке», - делится Мазур.

Виталина во всем советовалась со своей подругой Элиной, но недавно они крупно поссорились, и теперь Мазур раскрывает все секреты Цымбалюк-Романовской.

Элина Мазур раскрыла правду о том, как зарождался заговор против Армена Джигарханяна

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Ключевые слова: Армен Джигарханян, Виталина Цымбалюк-Романовская, Элина Мазур

Количество просмотров: 4 355
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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