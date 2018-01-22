Элина Мазур раскрыла правду о том, как зарождался заговор против Армена Джигарханяна

Теперь же экс-представитель Виталины Элина Мазур решила раскрыть всю правду о том, как они с бывшей женой Джигарханяна составляли заговор против него.«У нас родилась идея сообщить о беременности Виталины. А поскольку она порой делала очень странные вещи и давала несвязные комментарии, я решила куда-нибудь ее отправить. В результате, Виталина уехала в Грузию, и мы распространили новость, что она там лежит на сохранении. Однако она решила вернуться в Россию без моего ведома. И вот мне уже кто-то сообщает, что Виталина якобы находится в Санкт-Петербурге и собирается делать аборт. Я, конечно, была в шоке», - делится Мазур.Виталина во всем советовалась со своей подругой Элиной, но недавно они крупно поссорились, и теперь Мазур раскрывает все секреты Цымбалюк-Романовской.