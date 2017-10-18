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У Армена Джигарханяна серьезные проблемы со здоровьем

Сегодня, 21:29
После недавней госпитализации с диагнозом гипертонический криз, Армена Джигарханяна перевели в кардиологию из-за проблем с сердцем.

У Армена Джигарханяна серьезные проблемы со здоровьем
И хотя на днях его друг уверял, что с сердцем у Армена Борисовича все в порядке, врачи такой уверенности не разделяют и уже отправили его на экстренное обследование в отделение кардиологии.

У Армена Джигарханяна серьезные проблемы со здоровьем


По их мнению, проблемы, связанные с вирусом у актера есть и необходимо провести срочный мониторинг сердца, чтобы успеть избежать серьезных осложнений.

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Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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