По их мнению, проблемы, связанные с вирусом у актера есть и необходимо провести срочный мониторинг сердца, чтобы успеть избежать серьезных осложнений.
У Армена Джигарханяна серьезные проблемы со здоровьем
Сегодня, 21:29
После недавней госпитализации с диагнозом гипертонический криз, Армена Джигарханяна перевели в кардиологию из-за проблем с сердцем.
И хотя на днях его друг уверял, что с сердцем у Армена Борисовича все в порядке, врачи такой уверенности не разделяют и уже отправили его на экстренное обследование в отделение кардиологии.
По их мнению, проблемы, связанные с вирусом у актера есть и необходимо провести срочный мониторинг сердца, чтобы успеть избежать серьезных осложнений.
По их мнению, проблемы, связанные с вирусом у актера есть и необходимо провести срочный мониторинг сердца, чтобы успеть избежать серьезных осложнений.
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Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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