У Армена Джигарханяна серьезные проблемы со здоровьем

И хотя на днях его друг уверял, что с сердцем у Армена Борисовича все в порядке, врачи такой уверенности не разделяют и уже отправили его на экстренное обследование в отделение кардиологии.По их мнению, проблемы, связанные с вирусом у актера есть и необходимо провести срочный мониторинг сердца, чтобы успеть избежать серьезных осложнений.