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Шоу "Танцы" покинул еще один постоянный член жюри

Сегодня, 21:30
Похоже, что ставший популярным проект «Танцы» на ТНТ ждут сложные времена, поскольку теперь им придется искать замену и для Сергея Светлакова.

Шоу "Танцы" покинул еще один постоянный член жюри
А все потому, что Сергей получил предложение от телеканала СТС от которого не смог отказаться. Сейчас он заканчивает все свои дела на ТНТ и уже летом начнет плодотворно трудиться на СТС.

Шоу "Танцы" покинул еще один постоянный член жюри


Вместе со Светлаковым создавать новую студию на СТС будет и Александр Незлобин. Ну, а работать в шоу «Танцы» будет, например, Гарик Харламов, которому давно хотелось стать настоящим «лицом» канала.

Шоу "Танцы" покинул еще один постоянный член жюри

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Ключевые слова: Сергей Светлаков

Количество просмотров: 442
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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