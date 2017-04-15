Вместе со Светлаковым создавать новую студию на СТС будет и Александр Незлобин. Ну, а работать в шоу «Танцы» будет, например, Гарик Харламов, которому давно хотелось стать настоящим «лицом» канала.
Шоу "Танцы" покинул еще один постоянный член жюри
Сегодня, 21:30
Похоже, что ставший популярным проект «Танцы» на ТНТ ждут сложные времена, поскольку теперь им придется искать замену и для Сергея Светлакова.
А все потому, что Сергей получил предложение от телеканала СТС от которого не смог отказаться. Сейчас он заканчивает все свои дела на ТНТ и уже летом начнет плодотворно трудиться на СТС.
Вместе со Светлаковым создавать новую студию на СТС будет и Александр Незлобин. Ну, а работать в шоу «Танцы» будет, например, Гарик Харламов, которому давно хотелось стать настоящим «лицом» канала.
Вместе со Светлаковым создавать новую студию на СТС будет и Александр Незлобин. Ну, а работать в шоу «Танцы» будет, например, Гарик Харламов, которому давно хотелось стать настоящим «лицом» канала.
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Ключевые слова: Сергей Светлаков
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Количество просмотров: 442
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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