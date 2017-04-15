Шоу "Танцы" покинул еще один постоянный член жюри

А все потому, что Сергей получил предложение от телеканала СТС от которого не смог отказаться. Сейчас он заканчивает все свои дела на ТНТ и уже летом начнет плодотворно трудиться на СТС.Вместе со Светлаковым создавать новую студию на СТС будет и Александр Незлобин. Ну, а работать в шоу «Танцы» будет, например, Гарик Харламов, которому давно хотелось стать настоящим «лицом» канала.