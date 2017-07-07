Пэрис Хилтон опубликовала снимок в стиле "ню"

А накануне она удивила фотографией в необычном наряде, который прикрывает лишь спереди, полностью обнажая все, что находится сзади. Но самое интересно, что это фото она сопроводила комментарием - Ready to Tie The Knot, что переводится, как «к замужеству готова».Но стоит предположить, что «жениться» она будет не в этом очаровательном костюме, а подберет что-то более скромное.