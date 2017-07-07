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Пэрис Хилтон опубликовала снимок в стиле "ню"

Сегодня, 21:32
В начале января Пэрис Хилтон сообщила, что ответила согласием на предложение «руки и сердца» от актера Криса Зилки.

Пэрис Хилтон опубликовала снимок в стиле "ню"
А накануне она удивила фотографией в необычном наряде, который прикрывает лишь спереди, полностью обнажая все, что находится сзади. Но самое интересно, что это фото она сопроводила комментарием - Ready to Tie The Knot, что переводится, как «к замужеству готова».

Пэрис Хилтон опубликовала снимок в стиле "ню"


Но стоит предположить, что «жениться» она будет не в этом очаровательном костюме, а подберет что-то более скромное.

Пэрис Хилтон опубликовала снимок в стиле "ню"

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Ключевые слова: Пэрис Хилтон

Количество просмотров: 910
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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