Онкобольной Николай Караченцов чувствует себя гораздо лучше

Сын 73-летнего актера рассказал о его нынешнем состоянии. Лечение дает положительные результаты, но пока что рано говорить о полном излечении от страшной болезни.«Надо сказать, что есть положительные результаты. То новообразование в легком, которое у него диагностировано, оно под воздействием химиотерапии уменьшается», – делится сын Караченцова.Стоит отметить, что курс химиотерапии актер переносит легко и надеется на то, что произойдет ремиссия.