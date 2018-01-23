Онкобольной Николай Караченцов чувствует себя гораздо лучше

Знаменитому актеру Николаю Караченцову поставили страшный диагноз, онкология, у него обнаружили неоперабельную раковую опухоль в легком.
Сын 73-летнего актера рассказал о его нынешнем состоянии. Лечение дает положительные результаты, но пока что рано говорить о полном излечении от страшной болезни.
«Надо сказать, что есть положительные результаты. То новообразование в легком, которое у него диагностировано, оно под воздействием химиотерапии уменьшается», – делится сын Караченцова.
Стоит отметить, что курс химиотерапии актер переносит легко и надеется на то, что произойдет ремиссия.
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