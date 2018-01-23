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Онкобольной Николай Караченцов чувствует себя гораздо лучше

Сегодня, 08:46
Знаменитому актеру Николаю Караченцову поставили страшный диагноз, онкология, у него обнаружили неоперабельную раковую опухоль в легком.

Онкобольной Николай Караченцов чувствует себя гораздо лучше
Сын 73-летнего актера рассказал о его нынешнем состоянии. Лечение дает положительные результаты, но пока что рано говорить о полном излечении от страшной болезни.

Онкобольной Николай Караченцов чувствует себя гораздо лучше


«Надо сказать, что есть положительные результаты. То новообразование в легком, которое у него диагностировано, оно под воздействием химиотерапии уменьшается», – делится сын Караченцова.

Стоит отметить, что курс химиотерапии актер переносит легко и надеется на то, что произойдет ремиссия.

Онкобольной Николай Караченцов чувствует себя гораздо лучше

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Ключевые слова: Николай Караченцов

Количество просмотров: 9 594
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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