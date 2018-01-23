Совместное фото Тимати с дочерью было жестко раскритиковано

На фотографии отец с дочерью запечатлены во время игры, и Алиса кусает папу, что многие пользователи Сети признали неуместным для публикации в Сети. А отношение же Тимати с дочерью посчитали непозволительным.«Стыд и срам такое показывать…», «Зачем выкладывать такие фото? Они должны быть в семье, а не на всеобщем обозрении. Согласна с предыдущим автором похоже на провокацию», — возмущаются подписчики.В итоге фотография была дважды удалены администрацией Инстаграм, что вызвало недовольство мамы Тимати, Симоны Юнусовой.