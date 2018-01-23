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Совместное фото Тимати с дочерью было жестко раскритиковано

Сегодня, 09:46
Недавний снимок, на котором популярный рэпер и бизнесмен Тимати играет со своей дочерью Алисой, спровоцировал настоящий скандал в Сети.

Совместное фото Тимати с дочерью было жестко раскритиковано
На фотографии отец с дочерью запечатлены во время игры, и Алиса кусает папу, что многие пользователи Сети признали неуместным для публикации в Сети. А отношение же Тимати с дочерью посчитали непозволительным.

Совместное фото Тимати с дочерью было жестко раскритиковано


«Стыд и срам такое показывать…», «Зачем выкладывать такие фото? Они должны быть в семье, а не на всеобщем обозрении. Согласна с предыдущим автором похоже на провокацию», — возмущаются подписчики.

В итоге фотография была дважды удалены администрацией Инстаграм, что вызвало недовольство мамы Тимати, Симоны Юнусовой.

Совместное фото Тимати с дочерью было жестко раскритиковано

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Ключевые слова: Тимати

Количество просмотров: 273
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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