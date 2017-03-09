В кадре Асмус запечатлена в полупрозрачной кофте, особую яркость и пикантность образу придаёт томный вечерний макияж.
Кристина Асмус взорвала сеть снимком в мокрой кофте
Сегодня, 21:01
Актриса Кристина Асмус обновила свой блог откровенным фото.
Новая фотография на личной страничке Кристины Асмус за короткое время собрала почти 150 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Актрису осыпали всеми возможными комплиментами, а некоторые подписчики даже сравнили её с "прекрасной русалкой".
В кадре Асмус запечатлена в полупрозрачной кофте, особую яркость и пикантность образу придаёт томный вечерний макияж.
В кадре Асмус запечатлена в полупрозрачной кофте, особую яркость и пикантность образу придаёт томный вечерний макияж.
← Дмитрий Шепелев сделал неожиданное пр...
Ключевые слова: Кристина Асмус
Количество просмотров: 4 836
Количество просмотров: 4 836
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Кристина Асмус взорвала сеть снимком в мокрой кофте Актриса Кристина Асмус обновила свой блог откровенным фото.
Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание о Жанне Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев поразил публику своим заявлением о покойной певице.
Кристина Орбакайте удивила подписчиков снимком без макияжа Певица Кристина Орбакайте проводит отпуск в Майами и публикует фото.
Полина Гагарина показала фигуру в бикини Певица Полина Гагарина, по мнению поклонников, сильно похудела - снимки с отдыха тому доказательство.
Загрузка...