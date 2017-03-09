Кристина Асмус взорвала сеть снимком в мокрой кофте

Новая фотография на личной страничке Кристины Асмус за короткое время собрала почти 150 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Актрису осыпали всеми возможными комплиментами, а некоторые подписчики даже сравнили её с "прекрасной русалкой".В кадре Асмус запечатлена в полупрозрачной кофте, особую яркость и пикантность образу придаёт томный вечерний макияж.