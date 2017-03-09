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Кристина Асмус взорвала сеть снимком в мокрой кофте

Сегодня, 21:01
Актриса Кристина Асмус обновила свой блог откровенным фото.

Кристина Асмус взорвала сеть снимком в мокрой кофте
Новая фотография на личной страничке Кристины Асмус за короткое время собрала почти 150 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Актрису осыпали всеми возможными комплиментами, а некоторые подписчики даже сравнили её с "прекрасной русалкой".

Кристина Асмус взорвала сеть снимком в мокрой кофте


В кадре Асмус запечатлена в полупрозрачной кофте, особую яркость и пикантность образу придаёт томный вечерний макияж.

Кристина Асмус взорвала сеть снимком в мокрой кофте


Кристина Асмус взорвала сеть снимком в мокрой кофте

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Ключевые слова: Кристина Асмус

Количество просмотров: 4 836
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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