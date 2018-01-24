Раритетный снимок Анны Семенович взорвал Сеть

Но после серьезной травмы Анна вынуждена была уйти из большого спорта. На днях близкая подруга Семенович, фигуристка Анастасия Гребенкина, опубликовала фотографию, на которой девушки еще совсем юные.«Типичный пейзаж 20-летней давности, и наш 199… Новый Год с моей самой близкой (старой или древней, не поворачивается язык сказать) и самой любимой подругой @ann_semenovich. Хотела сделать этот пост на Старый Новый год, но вот делаю сейчас!!! Ты меня всегда поздравляешь с днём рождения самая первая! И я тебя! Ну, а колготки под брюками-это наше ВСЁ. Люблю тебя», — написала Гребенкина под снимком.Женщины дружат уже много лет, и даже теперь уже разные профессиональные интересы не смогли сломать их дружбу.