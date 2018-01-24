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Ольга Бузова извинилась перед родителями

Сегодня, 08:54
Каждый день Ольги Бузовой расписан по минутам, она успевает вести реалити-шоу "Дом-2", записывать новые песни, выступать перед поклонниками.

Ольга Бузова извинилась перед родителями
График Ольги перенасыщен, поэтому ей удается уделить внимание своей семье в редкие свободные дни. Поэтому Бузова решила через свой Инстаграм попросить прощения у родителей.

Ольга Бузова извинилась перед родителями


«Мне бы хотелось извиниться перед родителями. Мне бы очень хотелось уделять им больше внимания и времени. Так здорово просто сидеть с мамочкой у камина и говорить или смотреть кино с папочкой… Но, к сожалению, мы можем поддерживать общение только в WhatsApp и по телефону, так как они живут в Питере, а я обычно в Москве или где-то на гастролях. Поэтому я с нетерпением жду середины февраля, когда буду в Санкт-Петербурге с концертами и смогу с ними повидаться!» – сообщила Ольга.

Напомним, что Бузова родом из Санкт-Петербурга, но с того момента как она попала на телепроект "Дом-2" в качестве участницы, обосновалась в Москве, а родители так и живут в северной столице.

Ольга Бузова извинилась перед родителями

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 3 406
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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