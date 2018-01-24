Ольга Бузова извинилась перед родителями

График Ольги перенасыщен, поэтому ей удается уделить внимание своей семье в редкие свободные дни. Поэтому Бузова решила через свой Инстаграм попросить прощения у родителей.«Мне бы хотелось извиниться перед родителями. Мне бы очень хотелось уделять им больше внимания и времени. Так здорово просто сидеть с мамочкой у камина и говорить или смотреть кино с папочкой… Но, к сожалению, мы можем поддерживать общение только в WhatsApp и по телефону, так как они живут в Питере, а я обычно в Москве или где-то на гастролях. Поэтому я с нетерпением жду середины февраля, когда буду в Санкт-Петербурге с концертами и смогу с ними повидаться!» – сообщила Ольга.Напомним, что Бузова родом из Санкт-Петербурга, но с того момента как она попала на телепроект "Дом-2" в качестве участницы, обосновалась в Москве, а родители так и живут в северной столице.