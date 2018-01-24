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Айза Анохина готова тратить огромные суммы денег на обучение старшего сына

Сегодня, 09:35
В настоящее время Айза Анохина вместе со своей семьей отдыхает на Бали, где решила скрыться от морозов.

Айза Анохина готова тратить огромные суммы денег на обучение старшего сына
Прошлой осенью старший сын дизайнера от рэпера Гуфа пошел в первый класс и причем пришлось найти школу за рубежом. По признанию Анохиной, обучение за границей очень дорогое и приходится платить немалые деньги.

Айза Анохина готова тратить огромные суммы денег на обучение старшего сына


«У вас было много вопросов про обучение за границей. Оно проходит на английском языке. Все уроки на английском! Так же у них есть урок индонезийского и урок китайского. Был выбор французский или китайский. Но они выбрали второй. Учиться дорого, около 10 тысяч долларов за учебный год плюс купить книги и форму. В классе 13 человек. Из которых трое русских, остальные дети из разных стран. Их учительница из Финляндии! Молодая, красивая и очень приятная девушка!» - сообщила Айза своим подписчикам.

Стоит отметить, что Анохина активно делится с фолловерами подробностями своей личной жизни и публикует новые фотографии.

Айза Анохина готова тратить огромные суммы денег на обучение старшего сына

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Ключевые слова: Айза Анохина

Количество просмотров: 299
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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