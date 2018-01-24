Айза Анохина готова тратить огромные суммы денег на обучение старшего сына

Прошлой осенью старший сын дизайнера от рэпера Гуфа пошел в первый класс и причем пришлось найти школу за рубежом. По признанию Анохиной, обучение за границей очень дорогое и приходится платить немалые деньги.«У вас было много вопросов про обучение за границей. Оно проходит на английском языке. Все уроки на английском! Так же у них есть урок индонезийского и урок китайского. Был выбор французский или китайский. Но они выбрали второй. Учиться дорого, около 10 тысяч долларов за учебный год плюс купить книги и форму. В классе 13 человек. Из которых трое русских, остальные дети из разных стран. Их учительница из Финляндии! Молодая, красивая и очень приятная девушка!» - сообщила Айза своим подписчикам.Стоит отметить, что Анохина активно делится с фолловерами подробностями своей личной жизни и публикует новые фотографии.