Влад Соколовский и Рита Дакота сообщили о дерзком ограблении на Бали

Супруги с удовольствием делятся со своими подписчиками впечатлениями отдыха и радуют красочными фотографиями. Недавно же виллу пары ограбили, забрали ключи от мопеда и машины и угнали мопед, стоящий на парковке.«Забавная ситуация, рядом с ключами лежали камеры, компьютеры и даже кошелёк с 200 $ — и все это не взяли. Сейчас ждём хозяйку виллы и людей, которые давали нам в аренду байк и машину, будем как-то с этим всем разбираться. Странное совпадение, что сегодня у персонала на вилле выходной. Мы уверены, что это напрямую связано.После кражи не очень хочется оставаться в этом месте. Объехал несколько вилл, могу на следующий год устроиться тут риелтором! А вообще на Бали подобные ситуации переносятся гораздо позитивней, чем в той же Москве. Желаю всем относиться проще к подобному… Главное, что все живы, здоровы и счастливы!» — признается Влад.Напомним, что в октябре прошлого года у артистов родилась очаровательная дочка Мия, для которой эта поездка за границу стала первой в жизни.