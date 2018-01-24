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Влад Соколовский и Рита Дакота сообщили о дерзком ограблении на Бали

Сегодня, 09:56
В начале года супружеская пара, Влад Соколовский и Рита Дакота, улетели на Бали вместе с маленькой дочерью, где собираются провести два месяца.

Влад Соколовский и Рита Дакота сообщили о дерзком ограблении на Бали
Супруги с удовольствием делятся со своими подписчиками впечатлениями отдыха и радуют красочными фотографиями. Недавно же виллу пары ограбили, забрали ключи от мопеда и машины и угнали мопед, стоящий на парковке.

Влад Соколовский и Рита Дакота сообщили о дерзком ограблении на Бали


«Забавная ситуация, рядом с ключами лежали камеры, компьютеры и даже кошелёк с 200 $ — и все это не взяли. Сейчас ждём хозяйку виллы и людей, которые давали нам в аренду байк и машину, будем как-то с этим всем разбираться. Странное совпадение, что сегодня у персонала на вилле выходной. Мы уверены, что это напрямую связано.

Влад Соколовский и Рита Дакота сообщили о дерзком ограблении на Бали


После кражи не очень хочется оставаться в этом месте. Объехал несколько вилл, могу на следующий год устроиться тут риелтором! А вообще на Бали подобные ситуации переносятся гораздо позитивней, чем в той же Москве. Желаю всем относиться проще к подобному… Главное, что все живы, здоровы и счастливы!» — признается Влад.

Напомним, что в октябре прошлого года у артистов родилась очаровательная дочка Мия, для которой эта поездка за границу стала первой в жизни.

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Ключевые слова: Влад Соколовский, Рита Дакота

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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