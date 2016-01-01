"И жили они долго и счастливо.. Но так не бывает. Я не верю в долго. И уж точно не верю в долго и счастливо. Мне не интересны пустые люди и пустые истории. Мне интересен он. Мне нужно в самое сердце, до шока, до адской боли. Я расскажу. А вы осуждайте. Но я на воле. И мне так все равно..." - написала Анна в комментарии к фото.
Анна Седокова выложила в сеть постельное фото
Сегодня, 20:01
Певица Анна Седокова порадовала подписчиков пикантным кадром.
Свежий снимок является оригинальным анонсом нового клипа Анны Седоковой на композицию "На воле". Подписчики звезды, разумеется, пришли в восторг от кадра и фигуры певицы, и уже ждут всё видео целиком.
"И жили они долго и счастливо.. Но так не бывает. Я не верю в долго. И уж точно не верю в долго и счастливо. Мне не интересны пустые люди и пустые истории. Мне интересен он. Мне нужно в самое сердце, до шока, до адской боли. Я расскажу. А вы осуждайте. Но я на воле. И мне так все равно..." - написала Анна в комментарии к фото.
"И жили они долго и счастливо.. Но так не бывает. Я не верю в долго. И уж точно не верю в долго и счастливо. Мне не интересны пустые люди и пустые истории. Мне интересен он. Мне нужно в самое сердце, до шока, до адской боли. Я расскажу. А вы осуждайте. Но я на воле. И мне так все равно..." - написала Анна в комментарии к фото.
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Ключевые слова: Анна Седокова
Количество просмотров: 2 561
Количество просмотров: 2 561
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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