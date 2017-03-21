Мисс Мира отметила новогодние праздники с семьей

Конец 2017 года София активно загорала на солнце в Дубае, а вот встречать Новый, 2018 год отправилась в Россию, в Сочи, где уже второй год подряд собирается вся семья Мисс России.На следующий день, 1 января, по сложившейся] традиции София с семьей и друзьями собрались на вершине горы на красной поляне, чтобы покататься.Мы уже второй год всей семьей отмечаем Новый год и Рождество в Сочи. У нас здесь свой дом и теперь это стало прекрасной традицией. Я очень люблю свою семью, своих близких и желаю всем ценить драгоценное время, которое у нас есть, наслаждаться каждым мгновение жизни, видеть только хорошее в окружающем мире и дарить радость близким и воплощать свои мечты, - рассказала в беседе с журналистами София Никитчук.