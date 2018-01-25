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Уроки пикапа от Дмитрия Маликова возмутили его супругу

Сегодня, 08:57
Популярный певец Дмитрий Маликов старается поддерживать связь со своими поклонниками и делиться мыслями с молодежью.

Уроки пикапа от Дмитрия Маликова возмутили его супругу

Недавно же Дмитрий решил поделиться своими размышлениями с молодыми людьми и дал совет, как необходимо завоевать сердце девушки.

«Если вам понравилась девушка — всё очень просто. Зовёте её в дорогой ресторан, где-нибудь в Монте-Карло. Потом выкупаете там все столики, чтобы вы там были одни, и заказываете всё самое дорогое: лобстеры под трюфельным соусом, карпаччо с алмазной икрой, самое дорогое вино… А пока всё это готовится, садитесь за белый рояль и начинаете напевать какую-нибудь свою песню. Потом сажаете её в шикарный кабриолет и едете вдоль серпантина около Средиземного моря… Всё очень просто. Метод проверенный. Именно так в далекие годы я и сделал предложение своей жене», — считает артист.

Уроки пикапа от Дмитрия Маликова возмутили его супругу


Но супруга Маликова Елена, увидев сообщение мужа, вспомнила свое знакомство с ним, пристыдив Дмитрия.

«Димочка, что с памятью? В далеком 92-м ты подъехал ко мне на раздолбанной девятке, потупив взор, пригласил на сборный концерт, с которого убежал к профессору в консерваторию, оставив меня на 3-часовое съедение акулам поп-музыки, и когда я чуть не вышла в астрал, ты, к счастью, вернулся! К тому времени бдительность моя была размыта! Продолжение все знают», — заявила Елена.

Напомним, что Дмитрий счастлив в браке со своей женой уже восемнадцать лет, супруги стараются во всем поддерживать друг друга.

Уроки пикапа от Дмитрия Маликова возмутили его супругу

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Ключевые слова: Дмитрий Маликов

Количество просмотров: 715
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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