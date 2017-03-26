Стала известна причина смерти Людмилы Сенчиной

Знаменитая певица и актриса Людмила Сенчина умерла на 68-м году жизни. Последние дни звезда провела в одной из больниц Петербурга, где и скончалась сегодня рано утром. С продолжительной болезнью она боролась почти полтора года - по словам близких, причиной смерти Сенчиной стало онкологическое заболевание.Поклонники даже не догадывались о тяжелом состоянии певицы - она давала интервью и продолжала выходить на сцену, поэтому смерть Сенчиной стала неожиданностью даже для её коллег. Прощание со звездой состоится 28 января в Театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге.