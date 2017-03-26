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Стала известна причина смерти Людмилы Сенчиной

Вчера, 21:52
Певица Людмила Сенчина скончалась сегодня в Санкт-Петербурге.

Стала известна причина смерти Людмилы Сенчиной
Знаменитая певица и актриса Людмила Сенчина умерла на 68-м году жизни. Последние дни звезда провела в одной из больниц Петербурга, где и скончалась сегодня рано утром. С продолжительной болезнью она боролась почти полтора года - по словам близких, причиной смерти Сенчиной стало онкологическое заболевание.

Стала известна причина смерти Людмилы Сенчиной


Поклонники даже не догадывались о тяжелом состоянии певицы - она давала интервью и продолжала выходить на сцену, поэтому смерть Сенчиной стала неожиданностью даже для её коллег. Прощание со звездой состоится 28 января в Театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге.

Стала известна причина смерти Людмилы Сенчиной

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Ключевые слова: Людмила Сенчина

Количество просмотров: 11 024
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, ludmilasenchina.ru

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