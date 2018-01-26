Фанаты обвинили ее в обработке фотографий, некоторые же посчитали, что всему виной просто неудачный ракурс. Скорее всего один неудачный кадр не заставит Эмили перестать радовать поклонников откровенными снимками.
Голый снимок Эмили Ратаковски подвергся жесткой критике
Сегодня, 10:24
Эмили Ратаковски является обладательницей роскошной фигуры, которую не устает демонстрировать на новых фотографиях, причем на большинстве из них модель запечатлена обнаженной.
Недавно же Эмили снова поделилась голым снимком, но на этот раз была жестко раскритикована своими фолловерами. По мнению многих пользователей Сети, формы модели не такие уж и округлые.
Фанаты обвинили ее в обработке фотографий, некоторые же посчитали, что всему виной просто неудачный ракурс. Скорее всего один неудачный кадр не заставит Эмили перестать радовать поклонников откровенными снимками.
Фанаты обвинили ее в обработке фотографий, некоторые же посчитали, что всему виной просто неудачный ракурс. Скорее всего один неудачный кадр не заставит Эмили перестать радовать поклонников откровенными снимками.
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Ключевые слова: Эмили Ратаковски
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Количество просмотров: 6 825
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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