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Голый снимок Эмили Ратаковски подвергся жесткой критике

Сегодня, 10:24
Эмили Ратаковски является обладательницей роскошной фигуры, которую не устает демонстрировать на новых фотографиях, причем на большинстве из них модель запечатлена обнаженной.

Голый снимок Эмили Ратаковски подвергся жесткой критике
Недавно же Эмили снова поделилась голым снимком, но на этот раз была жестко раскритикована своими фолловерами. По мнению многих пользователей Сети, формы модели не такие уж и округлые.

Голый снимок Эмили Ратаковски подвергся жесткой критике


Фанаты обвинили ее в обработке фотографий, некоторые же посчитали, что всему виной просто неудачный ракурс. Скорее всего один неудачный кадр не заставит Эмили перестать радовать поклонников откровенными снимками.

Голый снимок Эмили Ратаковски подвергся жесткой критике

← Фанаты уверены, что Валерия стала мамо... Хайди Клум вернулась к изменившему ей ... →

Ключевые слова: Эмили Ратаковски

Количество просмотров: 6 825
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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