Мадонна шокировала сеть возмутительным селфи топлес

Казалось бы - чем ещё может удивить настоящий мастер эпатажа Мадонна? Каких только фотографий ни видели её поклонники - скандальных, пикантных, обнаженных, но такого кадра, как новое селфи звезды, пожалуй, ещё не было.Однако пользователей сети больше шокировало даже не то, что 59-летняя певица решилась на такое селфи, а то, как она на нём выглядит. Неудачный ракурс и чрезмерная откровенность сыграли с Мадонной злую шутку - в свой блог она выложила такой снимок, который лучше держать в личном архиве. Небольшая ретушь в виде черного крестика, сделанная самой певицей, помогла мало. Подпись к селфи оказалась не менее провокационной: "Я всё ещё пускаю слюни на эту сумку" - написала звезда.