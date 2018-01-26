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Мадонна шокировала сеть возмутительным селфи топлес

Вчера, 16:01
Певица Мадонна выложила в сеть чересчур откровенный снимок.

Мадонна шокировала сеть возмутительным селфи топлес
Казалось бы - чем ещё может удивить настоящий мастер эпатажа Мадонна? Каких только фотографий ни видели её поклонники - скандальных, пикантных, обнаженных, но такого кадра, как новое селфи звезды, пожалуй, ещё не было.

Мадонна шокировала сеть возмутительным селфи топлес


Однако пользователей сети больше шокировало даже не то, что 59-летняя певица решилась на такое селфи, а то, как она на нём выглядит. Неудачный ракурс и чрезмерная откровенность сыграли с Мадонной злую шутку - в свой блог она выложила такой снимок, который лучше держать в личном архиве. Небольшая ретушь в виде черного крестика, сделанная самой певицей, помогла мало. Подпись к селфи оказалась не менее провокационной: "Я всё ещё пускаю слюни на эту сумку" - написала звезда.

Мадонна шокировала сеть возмутительным селфи топлес


Мадонна шокировала сеть возмутительным селфи топлес

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Ключевые слова: Мадонна

Количество просмотров: 3 783
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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