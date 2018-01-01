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Рэйчел Вайс сделала неожиданное признание о своём браке

Вчера, 19:56
Актриса и супруга Дэниэла Крэйга Рэйчел Вайс заявила, что вообще не собиралась выходить замуж.

Рэйчел Вайс сделала неожиданное признание о своём браке
Рэйчел Вайс и исполнитель роли Джеймса Бонда 49-летний Дэниэл Крэйг вместе уже почти восемь лет. В мировых изданиях постоянно появляются слухи о скором разводе звездной пары, однако это всегда лишь слухи. В новом интервью Вайс призналась, что является залогом их счастливой совместной жизни.

Рэйчел Вайс сделала неожиданное признание о своём браке


"Ты должен защищать свой брак. Когда вы молоды, рассказываете подругам всё. Одно из величайших удовольствий зрелого возраста - отсутствие потребности делиться всем сокровенным. После свадьбы дверь в личную жизнь закрывается от чужих глаз" - говорит Рэйчел и добавляет, что постоянно и с гордостью носит кольцо.

Рэйчел Вайс сделала неожиданное признание о своём браке


Рэйчел Вайс сделала неожиданное признание о своём браке


Самым удивительным признанием 47-летней актрисы стало то, что она совсем не хотела выходить замуж: "Раньше я не думала, что выйду замуж. У меня не было такой цели. К счастью, я стала женой в зрелом возрасте".

Рэйчел Вайс сделала неожиданное признание о своём браке

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Ключевые слова: Рэйчел Вайс, Дэниэл Крэйг

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Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, daily mail

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