Рэйчел Вайс сделала неожиданное признание о своём браке

"Ты должен защищать свой брак. Когда вы молоды, рассказываете подругам всё. Одно из величайших удовольствий зрелого возраста - отсутствие потребности делиться всем сокровенным. После свадьбы дверь в личную жизнь закрывается от чужих глаз" - говорит Рэйчел и добавляет, что постоянно и с гордостью носит кольцо.
Самым удивительным признанием 47-летней актрисы стало то, что она совсем не хотела выходить замуж: "Раньше я не думала, что выйду замуж. У меня не было такой цели. К счастью, я стала женой в зрелом возрасте".