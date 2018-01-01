Рэйчел Вайс сделала неожиданное признание о своём браке

Рэйчел Вайс и исполнитель роли Джеймса Бонда 49-летний Дэниэл Крэйг вместе уже почти восемь лет. В мировых изданиях постоянно появляются слухи о скором разводе звездной пары, однако это всегда лишь слухи. В новом интервью Вайс призналась, что является залогом их счастливой совместной жизни."Ты должен защищать свой брак. Когда вы молоды, рассказываете подругам всё. Одно из величайших удовольствий зрелого возраста - отсутствие потребности делиться всем сокровенным. После свадьбы дверь в личную жизнь закрывается от чужих глаз" - говорит Рэйчел и добавляет, что постоянно и с гордостью носит кольцо.Самым удивительным признанием 47-летней актрисы стало то, что она совсем не хотела выходить замуж: "Раньше я не думала, что выйду замуж. У меня не было такой цели. К счастью, я стала женой в зрелом возрасте".