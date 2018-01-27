Ксения Бородина попросила Маргариту Агибалову не лезть в ее жизнь

В итоге экс-участница телепроекта Маргарита Агибалова поддержала Катю, выступив против Ксении. Это очень разозлило Бородину, и она оставила Маргарите обращение в своем микроблоге, попросив ее не вмешиваться.«Ты ничего не знаешь о нашей ситуации, ты знаешь только то, что тебе напели в уши, но не была бы ты Рита Марсо из «Дома-2», не была бы интересна, поверь мне! Я отлично знаю, что такое дружба, потому что есть подруги, с которыми по 15-20 лет прошла огонь воду и медные трубы! Которое не только на светских мероприятиях поближе к объективу вставали, которые когда и в горе и в радости, которые поднимались в горы, где только там сеть ловила, чтобы поздравить с рождением ребенка, кто 24/7 на связи, а не когда надо, потому что очередной кипиш в жизни!» - возмущается Бородина.Напомним, что причиной конфликта стало то, что мастер по ресницам Жужи отказался обслуживать Ксению, объясняя это тем, что женщины не общаются, а она является мастером Кати.