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Марго Робби прокомментировала новость о своем интересном положении

Вчера, 13:44
Актерская карьера Марго Робби идет в гору, в этом году она даже номинирована на "Оскар" за роль в картине "Тоня против всех".

Марго Робби прокомментировала новость о своем интересном положении
Каждый выход в свет актрисы вызывает большой интерес общественности. В последнее время Марго выбирает такие наряды, которые скрывают ее живот, в результате в Сети начали обсуждать возможную беременность звезды.

Марго Робби прокомментировала новость о своем интересном положении


«У меня нет ребенка. Я не беременна, нет. Каждые шесть месяцев приходится опровергать этот слух», — ответила на это Марго.

Стоит отметить, что актриса счастлива в браке с Томом Акерли, с которым сыграла тайную свадьбу два года назад.

Марго Робби прокомментировала новость о своем интересном положении

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Ключевые слова: Марго Робби

Количество просмотров: 2 496
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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