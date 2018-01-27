Марго Робби прокомментировала новость о своем интересном положении

Каждый выход в свет актрисы вызывает большой интерес общественности. В последнее время Марго выбирает такие наряды, которые скрывают ее живот, в результате в Сети начали обсуждать возможную беременность звезды.
«У меня нет ребенка. Я не беременна, нет. Каждые шесть месяцев приходится опровергать этот слух», — ответила на это Марго.
Стоит отметить, что актриса счастлива в браке с Томом Акерли, с которым сыграла тайную свадьбу два года назад.
Ключевые слова: Марго Робби
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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