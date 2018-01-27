Марго Робби прокомментировала новость о своем интересном положении

Актерская карьера Марго Робби идет в гору, в этом году она даже номинирована на "Оскар" за роль в картине "Тоня против всех".

Каждый выход в свет актрисы вызывает большой интерес общественности. В последнее время Марго выбирает такие наряды, которые скрывают ее живот, в результате в Сети начали обсуждать возможную беременность звезды.«У меня нет ребенка. Я не беременна, нет. Каждые шесть месяцев приходится опровергать этот слух», — ответила на это Марго.Стоит отметить, что актриса счастлива в браке с Томом Акерли, с которым сыграла тайную свадьбу два года назад.