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Внешность мамы Глюкозы вызвала активные обсуждения в Сети

Сегодня, 11:42
Наталья Ионова, которая более известна под псевдонимом Глюкоза, часто радует своих поклонников новыми фотографиями из повседневной жизни.

Внешность мамы Глюкозы вызвала активные обсуждения в Сети
Нередко на снимках бывают запечатлены супруг исполнительницы и ее две дочки. Недавно же Наталья разместила фотографию своей мамы с дочками, которая привела в восторг ее подписчиков.

Внешность мамы Глюкозы вызвала активные обсуждения в Сети


«Шикарная женщина!», «Бабушка, как девочка», «Я просто в шоке. На фото девчонка 27 лет. Браво!!!», «Потрясно выглядит!», — написали под снимком фолловеры артистки.

Эта фотография была опубликована в честь дня рождения мамы Глюкозы, и действительно женщина выглядит очень молодо.

Внешность мамы Глюкозы вызвала активные обсуждения в Сети

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Ключевые слова: Глюкоза

Количество просмотров: 416
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Внешность мамы Глюкозы вызвала активные обсуждения в Сети Наталья Ионова, которая более известна под псевдонимом Глюкоза, часто радует своих поклонников новыми фотографиями из повседневной жизни.
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