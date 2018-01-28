Внешность мамы Глюкозы вызвала активные обсуждения в Сети

Нередко на снимках бывают запечатлены супруг исполнительницы и ее две дочки. Недавно же Наталья разместила фотографию своей мамы с дочками, которая привела в восторг ее подписчиков.«Шикарная женщина!», «Бабушка, как девочка», «Я просто в шоке. На фото девчонка 27 лет. Браво!!!», «Потрясно выглядит!», — написали под снимком фолловеры артистки.Эта фотография была опубликована в честь дня рождения мамы Глюкозы, и действительно женщина выглядит очень молодо.