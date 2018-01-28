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Совместные снимки Брэдли Купера и Ирины Шейк с дочерью привели в восторг их поклонников

Вчера, 12:56
Звездную пару, модель Ирину Шейк и актера Брэдли Купера, редко можно увидеть вместе.

Совместные снимки Брэдли Купера и Ирины Шейк с дочерью привели в восторг их поклонников
Они предпочитают не появляться на публике в компании друг друга, не распространяясь о своей личной жизни. Но на днях папарацци удалось запечатлеть пару на отдыхе на пляже вместе с 10-месячной дочерью Леей.

Совместные снимки Брэдли Купера и Ирины Шейк с дочерью привели в восторг их поклонников


Влюбленные с удовольствием играли с малышкой и наслаждались компанией друг друга.

Совместные снимки Брэдли Купера и Ирины Шейк с дочерью привели в восторг их поклонников


Стоит отметить, что с недавних пор в Сети активно обсуждают помолвку Ирины и Брэдли, но сами влюбленные воздерживаются от каких-либо комментариев.

Совместные снимки Брэдли Купера и Ирины Шейк с дочерью привели в восторг их поклонников

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Ключевые слова: Брэдли Купер, Ирина Шейк

Количество просмотров: 3 497
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Сплетник

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