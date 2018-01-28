Совместные снимки Брэдли Купера и Ирины Шейк с дочерью привели в восторг их поклонников

Они предпочитают не появляться на публике в компании друг друга, не распространяясь о своей личной жизни. Но на днях папарацци удалось запечатлеть пару на отдыхе на пляже вместе с 10-месячной дочерью Леей.Влюбленные с удовольствием играли с малышкой и наслаждались компанией друг друга.Стоит отметить, что с недавних пор в Сети активно обсуждают помолвку Ирины и Брэдли, но сами влюбленные воздерживаются от каких-либо комментариев.