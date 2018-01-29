Вадим Казаченко собирается на лечение в США из-за бывшей жены

Нынешняя жена Вадима Ирина Аманти призналась, что из-за всей этой ситуации у мужа ухудшилось самочувствие. Теперь они намереваются отправиться на лечение в США, несмотря на значительную сумму.«Мой муж сейчас не выступает, и все из-за того, что он находится в ужасном состоянии. Ольга довела его до предынфарктного состояния. Все эти звонки по ночам, истерики, суды... Над жизнью Вадима нависла угроза. Но я намерена любыми способами вернуть ему здоровье и силы для творчества. Именно поэтому мы сейчас собираемся поехать в Америку. Там Вадим ляжет в стационар, а стоит это, на минуточку, 1900 долларов в сутки. Но мне не жалко денег, лишь бы Вадим был здоров», - делится Ирина.Напомним, что Вадим отказывается признавать сына бывшей жены, несмотря даже на результат ДНК-теста, подтвердивший его отцовство, и не помогает финансово с воспитанием наследника.