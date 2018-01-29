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Вадим Казаченко собирается на лечение в США из-за бывшей жены

Сегодня, 09:00
На протяжении более года продолжаются судебные разбирательства бывших супругов, Ольги и Вадима Казаченко.

Вадим Казаченко собирается на лечение в США из-за бывшей жены
Нынешняя жена Вадима Ирина Аманти призналась, что из-за всей этой ситуации у мужа ухудшилось самочувствие. Теперь они намереваются отправиться на лечение в США, несмотря на значительную сумму.

Вадим Казаченко собирается на лечение в США из-за бывшей жены


«Мой муж сейчас не выступает, и все из-за того, что он находится в ужасном состоянии. Ольга довела его до предынфарктного состояния. Все эти звонки по ночам, истерики, суды... Над жизнью Вадима нависла угроза. Но я намерена любыми способами вернуть ему здоровье и силы для творчества. Именно поэтому мы сейчас собираемся поехать в Америку. Там Вадим ляжет в стационар, а стоит это, на минуточку, 1900 долларов в сутки. Но мне не жалко денег, лишь бы Вадим был здоров», - делится Ирина.

Напомним, что Вадим отказывается признавать сына бывшей жены, несмотря даже на результат ДНК-теста, подтвердивший его отцовство, и не помогает финансово с воспитанием наследника.

Вадим Казаченко собирается на лечение в США из-за бывшей жены

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Ключевые слова: Вадим Казаченко

Количество просмотров: 1 300
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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