Лили-Роуз Депп демонстрирует свою фигуру на голых фото

Дочь знаменитых актеров, Джонни Деппа и Ванесса Паради, Лили-Роуз никогда не могла похвастаться прилежным поведением.
18-летняя девушка не боится говорить то, что думает, и делает только то, что сама считает нужным. На днях в микроблоге Лили появилось очередное фото, на котором девушка решила обнажиться.
На снимке Лили запечатлена топлес, прикрывая груди руками. Таким образом она поздравила свою подругу с днем рождения.
Пользователи Сети считают, что девушке пора бы уже начать вести себя более скромно.
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