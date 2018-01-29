Лили-Роуз Депп демонстрирует свою фигуру на голых фото

18-летняя девушка не боится говорить то, что думает, и делает только то, что сама считает нужным. На днях в микроблоге Лили появилось очередное фото, на котором девушка решила обнажиться.На снимке Лили запечатлена топлес, прикрывая груди руками. Таким образом она поздравила свою подругу с днем рождения.Пользователи Сети считают, что девушке пора бы уже начать вести себя более скромно.