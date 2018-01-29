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Лили-Роуз Депп демонстрирует свою фигуру на голых фото

Сегодня, 09:30
Дочь знаменитых актеров, Джонни Деппа и Ванесса Паради, Лили-Роуз никогда не могла похвастаться прилежным поведением.

Лили-Роуз Депп демонстрирует свою фигуру на голых фото
18-летняя девушка не боится говорить то, что думает, и делает только то, что сама считает нужным. На днях в микроблоге Лили появилось очередное фото, на котором девушка решила обнажиться.

Лили-Роуз Депп демонстрирует свою фигуру на голых фото


На снимке Лили запечатлена топлес, прикрывая груди руками. Таким образом она поздравила свою подругу с днем рождения.

Пользователи Сети считают, что девушке пора бы уже начать вести себя более скромно.

Лили-Роуз Депп демонстрирует свою фигуру на голых фото

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Ключевые слова: Лили-Роуз Депп

Количество просмотров: 7 436
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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